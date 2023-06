L’équipe Israel – Premier Tech vient de dévoiler son maillot spécial pour le Tour de France, afin de promouvoir le tourisme israélien.



Le design s’inspire du sentier national d’Israël, le sentier pédestre et cyclable qui relie le kibboutz Dan au nord à Eilat au sud et présente les paysages les plus exotiques d’Israël. Le Trail couvre plus de mille kilomètres de terrain et est marqué par trois bandes, le blanc représentant le mont Hermon au nord, le bleu représentant le littoral d’Israël et l’orange représentant le désert au sud.



Sylvan Adams, propriétaire d’Israel – Premier Tech :

« Depuis que j’ai déménagé en Israël, j’ai assumé le rôle d’« ambassadeur autoproclamé, en général, pour Israël ». Avec notre maillot affichant le sentier national d’Israël, j’espère que ce chemin spécial, qui relie de nombreuses attractions vraiment exceptionnelles d’Israël, suscitera l’intérêt des centaines de millions de fans de cyclisme à travers le monde. Ils ne seront pas déçus, car Israël est une merveille de l’ancien et du moderne, à la fois le berceau de la civilisation et des soins de santé, de la technologie, de l’agriculture et des sciences environnementales de pointe. Je considère toute notre équipe et chacun de nos coureurs comme des ambassadeurs du pays d’origine. À cette fin, nous organisons un camp annuel de liaison d’équipe et de tourisme pour présenter Israël à notre équipe. Enfin, je tiens à remercier les ministères israéliens du Tourisme et de la Culture et des Sports pour leur confiance et leur soutien ».