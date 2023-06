L’équipe Intermarché-Circus-Wanty portera un maillot spécial lors du Tour de France pour valoriser son sponsor Groupe Gobert Matériaux.

En hommage au Groupe Gobert Matériaux, partenaire historique de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty depuis plus de vingt ans, les huit coureurs de l’équipe porteront un maillot spécial lors de la 110ème édition du Tour de France. Produit par Nalini, le nouveau kit offre une visibilité particulière aux principaux sponsors grâce à un fond blanc uni. Gobert Matériaux occupe une place centrale sur la poitrine, en plus de la position où se trouve le logo depuis le début de la saison 2023. La couleur jaune fluo typique de l’équipe est prédominante sur les épaules, avec la partie inférieure du kit gardant son aspect bleu marine.

We proudly reveal our special kit for the Tour de France honoring Gobert Matériaux, sponsor since 2002, who helped us progress from amateur ranks to reach the highest level of cycling✨

📸 @cyclingmedia_ag

🔗 https://t.co/b9EhsFF3Z1 pic.twitter.com/gWtYkIxjmz

— Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) June 29, 2023