Le Tour de France 2023 s’élance ce samedi 1ᵉʳ juillet. Voici la présentation des favoris de cette 110ème édition.





Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ★★★★★

Le Danois aborde ce Tour de France avec beaucoup de confiance. Impressionnant lors du Critérium du Dauphiné, le Danois sera le grand favori de cette 110ème édition. Comme l’an dernier, il pourra compter sur une équipe solide pour l’accompagner avec Wout Van Aert, Sepp Kuss, Wilco Kelderman ou encore Dylan van Baarle.





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ★★★★★

Après deux mois sans compétition après sa blessure au poignet, Tadej Pogacar a rassuré sur sa condition en devenant champion de Slovénie du contre-la-montre et de la course en ligne. Le Slovène n’a pas eu une préparation optimale, mais aura à cœur de prendre sa revanche sur Vingegaard. Cette année, il pourra compter sur Adam Yates et Marc Soler pour l’épauler en montagne.





Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ★★★★

Le vainqueur du Giro 2022 sera l’un des principaux candidats au podium. Il y a quelques semaines, sur le Critérium du Dauphiné, il a terminé 4ème au terme d’une belle semaine de course. L’Australien de 27 ans va découvrir le Tour de France pour la première fois de sa carrière. Il aura une belle équipe à ses côtés avec Emmanuel Buchmann ou encore Patrick Konrad.









Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★★

Le champion d’Équateur aborde ce Tour de France avec des ambitions, c’est son grand objectif de la saison. À 30 ans, Carapaz a déjà terminé 3ème du Tour de France en 2021, derrière Pogacar et Vingegaard. Pour sa première année chez EF Education-EasyPost, il tentera de nouveau de monter sur le podium et de suivre les deux grands favoris du Tour.





Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ★★★

Avec un départ chez lui au Pays-Basque, nul doute que le grimpeur espganol sera motivé pour ce Tour de France 2023. Déjà sur les routes du Tour du Pays-Basque en avril, il était le seul à pouvoir avec Jonas Vingegaard, hormis lors de la dernière étape. À 32 ans, il a également terminé 3ème de la Flèche Wallonne cette saison et s’affirme comme un candidat sérieux au podium.





David Gaudu (Groupama-FDJ) ★★★

4ème de la Grande Boucle l’an dernier, le Breton tentera de monter sur le podium cette année. Malgré un Criétrium du Dauphiné compliqué après un long stage en altitude, on voit David Gaudu comme un candidat sérieux au podium final à Paris. Il sera épaulé par une équipe solide avec Stefan Küng, Thibaut Pinot et le nouveau champion de France, Valentin Madouas.





Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) ★★★

Comme en 2022, l’Australien vient de terminer 3ème du Critérium du Dauphiné après une solide semaine de course. Il a notamment réalisé un très bon contre-la-montre. Blessé après une chute, il avait dû abandonner sur le Tour l’an dernier. 4ème en 2021, le leader d’AG2R tentera de rentrer dans le top 5 à nouveau et de batailler avec les meilleurs grimpeurs mondiaux.





Romain Bardet (Team DSM) ★★

L’Auvergnat tentera de retrouver son niveau du Tour d’Italie 2022, lorsqu’il était à la lutte pour le maillot rose avec Richard Carapaz et Hindley, avant son abandon. Après un début de saison 2023 compliqué, Bardet a pris la 5ème place du Tour de Suisse. Avec une arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, chez lui, nul doute qu’il sera motivé à l’occasion de ce Tour de France 2023.









Enric Mas (Movistar Team) ★★

Comme lors des trois dernières saisons, l’Espagnol fera le doublé Tour de France / Vuelta. L’an dernier, il avait abandonné la Grande Boucle alors qu’il était aux portes du top 10 avant de terminer 2ème de la Vuelta quelques semaines plus tard. L’Espagnol sera un candidat au top 10 voir top 5 sur ce Tour de France, mais on le voit plus jouer la victoire quelques semaines plus tard lors de son tour national.





Simon Yates (Team Jayco-AlUla) ★★

Le Britannique a modifié son approche du Tour de France et n’a plus couru depuis deux mois. À 30 ans, Simon Yates sera le leader de la formation Jayco-AlUla et tentera de jouer les premiers rôles. Le vainqueur de la Vuelta en 2018 n’aura pas une équipe entière autour de lui en montagne, mais pourra compter sur l’Australien Chris Harper.





Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) ★

Impressionnant depuis le début de saison, il participe au Tour de France pour la première fois de sa carrière. Le vainqueur du dernier Tour de Suisse tentera de jouer le général. Sera-t-il en mesure de tenir 3 semaines après une première partie de saison aussi chargée ? À 22 ans seulement, le danois devrait être à l’aise lors des premières étapes au Pays-Basque.





Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ★

Malgré la présence d’Egan Bernal, qui dispute son premier Grand Tour depuis sa terrible chute début 2022, et de Daniel Felipe Martinez, en difficulté depuis le début de saison, Carlos Rodriguez sera, selon nous, la meilleure carte d’Ineos sur ce Tour de France. À 22 ans, il va participer à son deuxième Grand Tour après avoir terminé 7ème de la Vuelta en 2022.





Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) ★

Le natif de Guernica, à quelques kilomètres de Bilbao, attend ce Grand Départ avec impatience. Il aura à cœur de briller sur ses terres lors des deux premières étapes. Si Mikel landa sera le leader de l’équipe, Bilbao pourrait, lui aussi, jouer le classement général selon le déroulement de la course. 5ème du Giro l’an dernier, le Basque sera à surveiller.