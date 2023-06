La formation Soudal Quick-Step vient de présenter ses 8 coureurs pour le Tour de France avec les Français Alaphilippe et Cavagna mais sans Sénéchal.

L’équipe Soudal Quick-Step vient de dévoiler l’identité des 8 coureurs qui prendront le départ du Tour de France 2023, dans quatre jours à Bilbao. Fabio Jakobsen sera le sprinter de l’équipe et tentera de décrocher une deuxième victoire d’étape sur le Tour de France. Après un bon Critérium du Dauphiné, Julian Alaphilippe tentera de retrouver le maillot jaune lors des premières étapes au Pays-Basque. Rémi Cavagna sera présent contrairement à Florian Sénéchal, absent de la sélection.

