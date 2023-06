Les férus et curieux du Tour de France profitent de plus en plus de possibilités pour vivre la course au plus près du peloton chaque année. Que ce soit à la télévision, sur internet, via l’application mobile, sur les réseaux sociaux, ou même en se déplaçant le long des routes, chaque fan trouve son mode de suivi idéal. Cette année, de nouvelles options sont proposées, notamment « Team Radio », le Tour de France Club et une plateforme de covoiturage. Laissez-vous guider dans cette immersion totale.

Préchauffage le 28 Juin sur France Télévisions

Le Tour de France est un rendez-vous qui se prépare avec le plus grand sérieux. Les coureurs ne sont pas les seuls à se préparer; les passionnés aussi. Une soirée entière dédiée à la Grande Boucle sera proposée dès le 28 juin. Un documentaire inédit, « Le Tour de France, une passion française », sera suivi d’une version condensée de la série documentaire « Tour de France : au cœur du peloton ». De quoi être parfaitement armé pour les trois semaines de couverture télévisuelle de France Télévisions.

110 Heures de Direct: Les 21 Étapes en Intégralité sur France 2 et France 3

La totalité des étapes du Tour de France sont produites en intégralité depuis six ans maintenant. Les images réalisées par France Télévisions sont reprises par 100 chaînes du monde entier, dont 60 assurent une diffusion en direct. Au total, les inconditionnels du Tour auront la possibilité de passer environ 110 heures devant la course. Sans oublier les programmes d’interviews, d’analyse, résumés, replays et autres bonus accessibles sur les nombreuses plateformes des diffuseurs.

Team Radio: Suivez les Stratégies en Temps Réel

L’innovation de l’année, « Team Radio », permet aux fans de se retrouver au cœur de l’action. Ce dispositif offre la possibilité d’accéder en partie aux conversations entre les coureurs et leur encadrement. Pour préserver les stratégies, une équipe de modérateurs sélectionnera des extraits diffusés en léger différé, permettant ainsi d’apporter de nouveaux éléments de compréhension de la course.

TikTok Rejoint le Peloton des Réseaux Sociaux

Le Tour de France élargit sa présence sur les réseaux sociaux avec l’arrivée de TikTok en tant que fournisseur officiel pour la première fois. L’objectif est de mettre en lumière tous les à-côtés de l’événement et la créativité des fans du Tour à travers des contenus décalés.

Le Tour de France Club et la Nouvelle Opportunité de Covoiturage

Le Tour de France Club, créé en 2021, compte déjà près de 400 000 membres qui peuvent bénéficier de divers avantages, comme écouter Radio Tour ou télécharger les tracés officiels. Pour la première fois, ils auront aussi une opportunité de remporter une place dans la « Fan Car » qui voyagera en avant-course.

Par ailleurs, le covoiturage est encouragé pour réduire l’empreinte carbone des spectateurs. Une plateforme dédiée est disponible sur le site officiel pour faciliter l’organisation des déplacements.