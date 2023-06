Thibaut Pinot s’est exprimé deux jours avant de prendre le départ du 10ème et dernier Tour de France de sa carrière.

Pour sa dernière saison chez les professionnels, Thibaut Pinot va participer au Tour de France. 5ème du dernier Giro, le coureur de la Groupama-FDJ a annoncé qu’il sera là pour aider David Gaudu et jouer sa carte personnelle lorsque l’occasion se présentera.

« Même si c’est mon dernier Tour de France, rien ne change si ce n’est que j’ai encore plus l’envie de bien faire. Les objectifs sont simples : aider et accompagner David le plus longtemps en montagne afin que l’équipe obtienne le meilleur classement général final, et jouer ma carte quand les opportunités se présenteront, même si je ne perdrai pas de temps volontairement. On verra au fil des jours si je peux obtenir un bon de sortie. Jusqu’à maintenant, ma dernière saison de cycliste professionnel se passe très bien, à moi de continuer sur cette lancée, notamment sur ce Tour de France ».