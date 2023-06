L’équipe Alpecin-Deceuninck a dévoilé son équipe pour le Tour de France, avec Philipsen et Van der Poel qui chasseront les victoires d’étape.

Comme l’an passé, Jasper Philipsen et Mathieu Van der Poel seront les leaders de l’équipe Alepcin-Deceuninck sur la Grande Boucle. Si le sprinter belge avait obtenu deux succès en 2022, Van der Poel avait connu un Tour très compliqué et avait dû abandonner. Cette année, le Néerlandais arrive en forme et visera une victoire d’étape.

Excited as we are? 🤩 Make sure to join us on @GoZwift tonight at 6.30 PM CET, for the live reveal of our 2023 @LeTour line-up! 💛

Join and sign-up through https://t.co/DRvt1ketse 🔗#AlpecinDeceuninck #Zwift #MVDP #TDF2023

📷 @facepeeters pic.twitter.com/mFQxduFWqJ

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) June 26, 2023