Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce dimanche, la 120ème édition de Paris-Roubaix. 2ème du Tour des Flandres la semaine dernière, le Néerlandais s’est imposé en solitaire sur le vélodrome de Roubaix. Il devance son coéquipier Jasper Philipsen et Wout Van Aert. Alors qu’il était à la lutte pour la victoire, Van Aert a été victime d’une crevaison dans le Carrefour de l’Arbre.

Le résumé de la course

La bataille pour la victoire a été lancée à plus de cent kilomètres de l’arrivée par l’équipe Jumbo-Visma. Wout Van Aert et Christophe Laporte ont accéléré, faisant une première sélection dans le peloton. Dans la Trouée d’Arenberg, Laporte est victime d’une crevaison et ne parviendra jamais à revenir sur le groupe de tête. À l’avant, on retrouve un groupe de favoris composé d’une dizaine de coureurs avec Van der Poel, Van Aert, Pedersen, Degenkolb, Philispen ou encore Küng. Malgré plusieurs attaques, Van der Poel ne parvient pas à faire la différence. C’est dans le Carrefour de l’Arbre que va se jouer la gagne. Au moment où Van der Poel place une nouvelle accélération, son coéquipier Jasper Philispen s’écarte sur la droite de la route et c’est John Degenkolb (Team DSM) qui chute et abandonne tout espoir de podium. Dans la foulée, Van Aert place un démarrage. Seulement suivi par Van der Poel, le Belge est victime d’une crevaison au plus mauvais moment, à la sortie du Carrefour de l’Arbre. Il n’en fallait pas tant à Van der Poel, qui s’en va seul remporter son premier Paris-Roubaix.

La réaction de Mathieu Van der Poel

« Nous avons couru en équipe aujourd’hui avec Jasper qui termine 2ème. C’est impossible de faire mieux. Je crois que j’ai connu l’un de mes meilleurs jours de ma carrière sur le vélo. J’ai essayé d’attaquer plusieurs fois avant et dans le dernier secteur il y a eu la chute avec Degenkolb et j’ai dû revenir sur Wout puis je me suis retrouvé tout seul devant. C’est incroyable, c’est dur à décrire. Je crois que je fais ma meilleure saison de classique, c’est un rêve ».

La vidéo de l’arrivée de Paris-Roubaix 2023

Mathieu van der Poel vainqueur de #ParisRoubaix ! Le champion néerlandais s'offre un quatrième Monument à 28 ans en faisant de l'Enfer du Nord son paradis. Jasper Philipsen et Wout van Aert complètent le podium #LesRP pic.twitter.com/dXBDRPXp0a — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 9, 2023

Le classement de Paris-Roubaix 2023