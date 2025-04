Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce dimanche, la 122ᵉ édition de Paris-Roubaix. À 90 kilomètres de l’arrivée, cinq coureurs s’isolent en tête de course avec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Stefan Bissegger (Décathlon AG2R La Mondiale) et les deux Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen et Mathieu van der Poel. Victimes d’une crevaison, Pedersen et Bissegger sont distancés et rétrogradent dans le groupe Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) à un deuxième échelon.

