Wout van Aert a sans doute décroché la plus belle victoire de sa carrière sur Paris-Roubaix, course sur laquelle il a souvent joué de malchance.

Wout van Aert a remporté Paris-Roubaix de manière spectaculaire. Le coureur belge a lancé son attaque décisive à 50 kilomètres de l’arrivée avant de devancer Tadej Pogacar au sprint. C’est le premier triomphe masculin de l’équipe Visma | Lease a Bike sur Paris-Roubaix, et le deuxième Monuments remporté par Wout van Aert après son sacre sur Milan-Sanremo en 2020.

Wout van Aert :

« Cette victoire représente tout pour moi. Il y a eu des moments où j’ai pensé que cela n’arriverait jamais, mais abandonner n’a jamais été une option. Ma famille, l’équipe et moi avons traversé tellement d’épreuves. Mais nous avons persévéré, et j’ai toujours senti le soutien de tous. Pour moi, cette victoire est l’aboutissement du travail de toute une vie. Celle-ci est pour Michael Goolaerts, mon ancien coéquipier. Depuis sa disparition, je pense à lui à chaque Paris-Roubaix. La perte de Michael a été une immense douleur pour tous, et gagner ici pour lui est extrêmement important. »

« J’avais prévu d’attaquer, et lorsque j’ai porté mon attaque, seul Pogacar a pu me suivre. C’était une course folle, pleine de rebondissements, mais je me sentais incroyablement fort. Nous avons bien collaboré, et c’est un privilège de se battre pour la victoire contre un champion comme lui. »