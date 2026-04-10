Tadej Pogacar parviendra-t-il à remporter Paris-Roubaix, seul Monument qui manque à son palmarès ? Voici le parcours et les favoris de l’Enfer du Nord.

La 123ème édition de Paris-Roubaix a lieu ce dimanche 12 avril 2026. Une semaine après le Tour des Flandres, il s’agit du troisième Monument de la saison. Créée en 1896, l’épreuve rapporte 800 points UCI au vainqueur. L’an dernier, Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) avait remporté l’Enfer du Nord pour la troisième année consécutive en devançant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), qui avait chuté dans un virage, perdant toute chance de victoire pour sa première participation. Cette année, après avoir remporté Milan – Sanremo et le Tour des Flandres, le champion du monde tentera de remporter Paris-Roubaix, seul Monument qui manque à son palmarès désormais.

Le palmarès de Paris-Roubaix

Le parcours de Paris-Roubaix 2026

Compiègne -> Roubaix (258.3 km)

Les coureurs s’élanceront pour 258,3 kilomètres de course entre Compiègne, dans l’Oise, et le mythique vélodrome de Roubaix. Au total, il y aura 54,8 kilomètres de pavés répartis sur 30 secteurs, dont trois classés cinq étoiles : la Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle et le mythique Carrefour de l’Arbre dans le final.

Les favoris de Paris-Roubaix 2026





Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) ☆☆☆☆





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆





Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ☆☆☆













Mads Pedersen (Lidl-Trek) ☆☆☆





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ☆☆☆





Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) ☆☆





Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ☆☆





Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) ☆





Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) ☆













Alec Segaert (Bahrain Victorious) ☆





Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆





Comment suivre Paris-Roubaix 2026 à la TV ?

Paris-Roubaix 2026 sera diffusé en direct dès 10 h 30 sur France 3 et Eurosport 2.