Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 110ème édition du Tour des Flandres. À plus de 100 kilomètres de l’arrivée, Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) accélère en tête de peloton et dynamite la course. 16 coureurs se détachent avec la présence des quatre grands favoris notamment (Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel et Wout van Aert).

UAE Emirates XRG accélère dans le Molenberg ! van der Poel et Evenepoel ont bien suivi, van Aert, mal placé, s’est retrouvé en difficulté Suivez le Tour des Flandres sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/Zfq3dtohbz — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 5, 2026

Après avoir repris l’échappée matinale, Tadej Pogacar accélère dans la deuxième ascension du Vieux Quaremont. Le champion du monde fait la diffèrence, seul Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Remco Evenepoel parviennent à s’accrocher. Mais Wout van Aert cède dans les derniers mètres et laisse filer les trois hommes. Pogacar en remet dans le Paterberg et distance Evenepoel. Seul Mathieu van der Poel parvient à suivre le rythme éfreiné du Slovène.

LA GRANDE EXPLICATION VA AVOIR LIEU 🍿 Pogacar, van der Poel, Evenepoel se détachent dans le Vieux Quaremont, van Aert est légèrement distancé ! Suivez la fin du Tour des Flandres sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/ZaOHG9vVOa — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 5, 2026

Comme en 2023 et en 2025, Tadej Pogacar distance Mathieu van der Poel dans la trosième et dernière ascension du Vieux Quaremont. Le champion du monde s’impose en solitaire et remporte le Tour des Flandres pour la troisième fois de sa carrière, égalant le record de victoires, co-détenu par Mathieu van der Poel. Pogacar a remporté les quatre derniers Monuments. Le Néerlandais prend la deuxième place de cette 110ème édition. Remco Evenepoel prend la 3ème place et monte sur le podium pour sa première participation au Ronde.

POGACAR ACCÉLÈRE, VAN DER POEL N’EST PAS SI LOIN ! Suivez l’incroyable fin du Tour des Flandres sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/3qaoVEh0vT — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 5, 2026

Le classement du Tour des Flandres 2026

Tadej Pogacar Mathieu van der Poel Remco Evenepoel

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