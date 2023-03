Le Tour des Flandres, deuxième monument de la saison, a lieu ce dimanche 2 avril. Pogacar, Van Aert et Van der Poel seront au départ. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

C’est l’une des courses les plus attendues de la saison ! Ce dimanche a lieu la 107ème édition du Tour des Flandres, le deuxième monument de la saison. Créée en 1913, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fénix) s’était imposé devant Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) et Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Cette année, le trio Pogacar (UAE Team Emirates), Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Van Aert (Jumbo-Visma) devrait nous offrir un beau spectacle pour la victoire.

Le parcours du Tour des Flandres 2023

Pour la première fois depuis 2016, le Tour des Flandres s’élancera depuis Bruges. Le peloton partira pour plus de 273 kilomètres et enchaineront les côtes et les monts pavés dans la deuxième partie de la course. Comme souvent, le duo Vieux Quaremont-Paterberg devrait être décisif dans la lutte pour la victoire. Comme les années précédentes, l’arrivée est jugée à Oudenaarde.

Les espoirs français

Les espoirs français reposent sur Valentin Madouas, qui avait terminé troisième de l’édition 2022, ainsi que sur Christophe Laporte, récent vainqueur de Gand–Wevelgem, et bien sûr Julian Alaphilippe. Le coureur de la Soudal-QuickStep est en quête d’un succès dans les Flandres. Au total, ce sont 19 coureurs français qui sont attendus au départ à Bruges ce dimanche.

Le palmarès des dix dernières éditions du Tour des Flandres montre une domination belge, avec six victoires. Les autres victoires ont été remportées par le Suisse Fabian Cancellara, le Néerlandais Niki Terpstra, le Slovaque Peter Sagan et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Rendez-vous ce dimanche pour découvrir qui sera le prochain à inscrire son nom au palmarès de ce monument.

Les favoris du Tour des Flandres 2023

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Vainqueur en 2020 et 2022, il tentera de décrocher un 3ème succès.

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Le Belge voudra inscrire le Ronde à son palmarès.

Tadej Poagacar (UAE Team Emirates)

À son avantage sur les pavés, le Slovène sera l’un des favoris.

Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers)

Le vainqueur des Strade Bianche tentera de se mêler à la lutte pour la victoire.

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)

C’est l’un de ses grands objectifs de sa saison.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Vainqueur de Gand-Wevelgem et d’À travers la Flandre, il est en grande forme.

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

3ème l’an passé, il tentera de rééditer cette performance.

Comment suivre le Tour des Flandres 2023 ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur France 3 dès 13h35 et en intégralité sur Eurosport 1 dès 10h30.