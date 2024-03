Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce dimanche, la 108ᵉ édition du Tour des Flandres. À 87 kilomètres de l’arrivée, Mads Pedersen (Lidl-Trek) lance les hostilités de loin en s’en va avec Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck). Les deux hommes seront finalement repris dans l’ascension du Vieux Quaremont, sous l’impulsion de van der Poel. Dans le Paterberg, à 45 kilomètres de l’arrivée, le champion du monde fait la différence et s’envole seul vers la victoire. L’homme de tête, Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) est victime d’un ennui mécanique tandis que la plupart des coureurs sont contraints de mettre pied à terre sur le pavé humide.

Devant, Mathieu van der Poel bascule avec quelques mètres d’avance sur Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). L’Américain bascule à moins de 10 secondes, mais ne parviendra jamais à revenir sur le Néerlandais, qui creuse vite l’écart sur les poursuivants. À 29 ans, van der Poel remporte le Tour des Flandres pour la troisième fois de sa carrière et devient le coureur le plus titré sur le Ronde avec Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen, Fiorenzo Magni et Fabian Cancellara. Il devance Luca Mozzato (Arkéa – B&B Hotels) et Michael Matthews (Jayco-AlUla), qui ont repris le duo Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) / Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) dans les derniers mètres.

