C’est l’invité surprise du podium du Tour des Flandres 2024 ! Au bout du suspense, après avoir repris le duo Bettiol-Teuns, Luca Mozzato a décroché la deuxième place sur le Ronde en réglant au sprint le groupe de poursuivants. Une performance remarquable et un le premier podium de l’équipe Arkéa-B&B Hotels sur un Monument.

« 𝘼𝙪𝙟𝙤𝙪𝙧𝙙’𝙝𝙪𝙞 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙖 𝙢𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚𝙪𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙢𝙖 𝙫𝙞𝙚. » 📹 Benoit Prato #RVV24 pic.twitter.com/dJEKCJukp7 — ARKEA-B&B HOTELS (@arkeabbhotels) March 31, 2024

La réaction de Luca Mozzato :

« Je suis vraiment heureux. C’est la meilleure prestation de ma vie. Si ce matin, on m’avait dit « tu vas rentrer dans le top 20 », j’aurais été content, et « dans le top 10 » j’aurais signé tout de suite. Mais sur le podium… Je crois que j’ai fait les efforts au bon moment. Tout le monde voulait anticiper l’attaque de Van der Poel. Dans ma tête, l’objectif était de passer le plus de monts possibles dans le premier groupe en lissant mes efforts. Et cela a payé dans le final, car dans les 30 ou 40 derniers kilomètres, j’étais plutôt bien. Cela a été une course où tout le monde a terminé « cuit ». On a eu de la chance de rattraper Bettiol et Teuns dans le sprint final et je suis très heureux de cette 2ᵉ place ».

Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-B&B Hotels :

« Il faut immortaliser ce moment ! Ce premier podium sur un monument, il a de la valeur. Le Tour des Flandres est l’une des plus belles classiques au monde. Pour Luca, cette 2ᵉ place est une très belle performance. C’est un courageux, un coureur qui « fait le job » comme il se doit. Il sait tout exploiter au millimètre. Plus largement, cette performance montre également que l’équipe ARKEA-B&B HOTELS est capable d’évoluer au plus haut niveau ».