Les hommes étaient les premiers à s’élancer à 10 h 00 ce dimanche pour la 109ᵉ édition du Tour des Flandres. Tenant du titre, Mathieu van der Poel a été victime d’une chute et contraint de changer de vélo à deux reprises. Des efforts qui lui ont sans doute coûté cher, puisque dans la dernière ascension du Vieux Quaremont, Tadej Pogačar accélère une énième fois et s’en va remporter le Tour des Flandres pour la deuxième fois de sa carrière. Mads Pedersen et Mathieu van der Poel complètent le podium, tandis que Wout van Aert vient prendre une belle quatrième place, lui qui a été acteur dans le final.

Pogi est parti ! Le champion du monde sème Van der Poel et tous ses poursuivants dans le Vieux Quaremont… Regardez les derniers kilomètres du Tour des Flandres sur Eurosport #RVV25 #LesRP pic.twitter.com/sTLQ1GDnuV — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 6, 2025

Le classement du Tour des Flandres 2025

Tadej Pogačar Mads Pedersen Mathieu van der Poel

Chez les femmes, la course s’est décantée dans l’unique ascension du Vieux Quaremont. Sous l’impulsion de Pauline Ferrand-Prévot, un quatuor se détache avec Katarzyna Niewiadoma, Liane Lippert et bien évidemment Lotte Kopecky. Niewiadoma ne parvient pas à faire la différence dans le Paterberg et c’est, sans surprise, la championne du monde qui lève les bras à Oudenaarde pour la troisième fois de sa carrière. Pauline Ferrand-Prévot prend une très belle deuxième place tandis que Line Lippert complète le podium.

Pauline Ferrand-Prévot doit s’incliner : la Française prend la 2e place du Tour des Flandres derrière une Lotte Kopecky trop forte au sprint 💪 #RVV25 #LesRP pic.twitter.com/0aoPaYkl4y — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 6, 2025

Le classement du Tour des Flandres Femmes 2025

Lotte Kopecky Pauline Ferrand-Prévot Liane Lippert

