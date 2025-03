Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la 116ᵉ édition de Milan-Sanremo, premier Monument de la saison. Dès la Cipressa, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) fait rouler ses hommes et attaque à 25 kilomètres de l’arrivée. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Mathieu van der Poel sont vigilants et parviennent à suivre le champion du monde. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) tente de suivre, mais finit par céder.

🔥 POGI GOES! Only 🇳🇱 Mathieu van der Poel and 🇮🇹 Filippo Ganna can follow! Also, the trio climbed la Cipressa in 8’45 ». #MilanoSanremo presented by @CA_Ita pic.twitter.com/ZOqymAmAsM — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 22, 2025

Le trio de tête s’entend à merveille et creuse vite l’écart sur le peloton. Dès le pied du Poggio, Pogačar attaque et crucifie Filippo Ganna. Malgré les nombreuses attaques du champion du monde, van der Poel s’accroche et contre même dans les derniers hectomètres, mais Pogačar revient. Sous la flamme rouge, Filippo Ganna revient sur le duo de tête. Mathieu van der Poel lance le sprint de loin et remporte Milan-Sanremo pour la deuxième fois de sa carrière. Il devance Filippo Ganna et Tadej Pogačar.

Mathieu van der Poel wins his SECOND Milano-Sanremo in an ABSOLUTELY HISTORIC edition!! What a race! 😱🔥🔥🔥 #MilanoSanremohttps://t.co/iM7SuSHQnd pic.twitter.com/x441bWzVD0 — Eemeli (@LosBrolin) March 22, 2025

Le classement de Milan-Sanremo 2025

Mathieu van der Poel Filippo Ganna Tadej Pogačar

