Les sept coureurs de l’équipe Arkéa – B&B Hotels porteront un maillot spécial sur Milan-Sanremo, célébrant les 140 ans de Bianchi.

À l’occasion de l’édition 2025 de Milan-San-Remo, l’équipe Arkéa – B&B Hotels portera un maillot collector mêlant les couleurs rouge-noir identifiant les partenaires titres Arkéa – B&B Hotels et la couleur « céleste », célébrant les 140 ans de la marque Bianchi, fournisseur cycles qui équipe la formation Bretonne, managée par Emmanuel Hubert.

Emmanuel Hubert, manager général Arkéa – B&B Hotels :

« Bianchi fête cette année ses cent quarante ans d’histoire dans le monde du cyclisme. Un anniversaire célébré à l’occasion de la plus longue, de la plus haletante des classiques Italiennes, Milan-San-Remo. Les coureurs de l’équipe Arkéa – B&B Hotels pour honorer leur partenaire cycles sur le premier Monument de l’année, porteront un maillot reprenant notre trame traditionnelle rouge et noir, au sein de laquelle viendra s’entrelacer la couleur céleste identifiant les cycles Bianchi ».

« Ce maillot « édition spéciale anniversaire Bianchi », fabriqué par la marque Rösti, sera accompagné le jour de Milan San Remo d’un vélo Bianchi unique, lequel marquera, lui aussi, les cent quarante ans de la marque créée par Edoardo Bianchi, à Milan, en 1885. Il sera utilisé par Kevin Vauquelin, leader de l’équipe Arkéa – B&B Hotels. Ce maillot « 140 ans de la marque Bianchi », unique et iconique, est le mariage entre l’Italie et la Bretagne, deux terres de cyclisme marquées du sceau de l’esthétisme, du caractère et de la passion ».