Après une saison 2025 délicate, Lotte Kopecky a remporté Milan – Sanremo. Plusieurs coureuses ont chuté violemment dans la descente de la Cipressa.

La classe fait la différence. Dans un final chaotique, une véritable superstar s’impose : Lotte Kopecky. La double championne du monde l’emporte sur la Via Roma, au terme d’un sprint réduit face à un groupe de cinq échappées qui s’est formé dans le Poggio. Noemi Rüegg prend la deuxième place, améliorant ainsi sa troisième de l’an dernier, tandis qu’Eleonora Camilla Gasparrini complète le podium. Dans la Cipressa, le rythme est soutenu, l’objectif étant de distancer la grande favorite Lorena Wiebes. Femke de Vries attaque la première, puis Katarzyna Niewiadoma, réduisant le groupe à une vingtaine de coureuses. Wiebes souffre, mais tient bon. Juste avant le sommet, Lieke Nooijen creuse un petit écart.

A number of the top riders in the womens peloton were caught up in a crash of the descent that saw riders go over the guardrail in a horror fall.#SanremoWomen | March 21 | SBS VICELAND + SBS On Demand pic.twitter.com/WWuTvoUBqO — SBS Sport (@SBSSportau) March 21, 2026

Mais la course explose dans la descente : dans un virage sans visibilité, Niewiadoma chute alors qu’elle menait le groupe, entraînant dans sa chute plusieurs coureuses, dont Kim Le Court Pienaar. L’Italienne Debora Silvestri (Laboral Kutxa) arrive avec beacoup de vitesse et chute lourdement en passant au dessus de la glissière de sécurité. Elle souffre de cinq côtes cassées et d’une microfracture à l’épaule. La course est terminée pour elles, mais devant, la course est lancée. Nooijen est rattrapée au pied du Poggio, et c’est le point de départ. Une attaque vive et décisive de Puck Pieterse. Juste derrière elle, Kopecky, Rüegg, Gasparrini et Dominika Włodarczyk. Cette dernière s’engage immédiatement à travailler pour Gasparrini, aidant les cinq coureuses à contenir le peloton. À l’entrée de la Via Roma, c’est le sprint final, et la coureuse la plus titrée du peloton répond présente.

💪 La plus forte, c’est Lotte Kopecky ! La Belge remporte #MilanoSanremo au sprint, devant Noemi Rüegg et Eleonora Gasparrini #LesRP pic.twitter.com/5omfDAQPME — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 21, 2026

Lotte Kopecky :

« C’est vraiment exceptionnel de gagner. J’ai bénéficié d’un soutien incroyable de mes coéquipières du début à la fin, et nous avons assumé nos responsabilités tout au long de la course. J’étais très contente d’être dans le groupe de tête dans le Poggio ; je savais qu’avec une bonne avance, nous pouvions arriver pour la gagne à Sanremo. Au sprint final, j’ai réussi à conclure. »

Le classement de Milan – Sanremo Donne 2026

Lotte Kopecky Noemi Rüegg Eleonora Camilla Gasparrini

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