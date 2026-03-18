Milan-Sanremo, premier Monument de la saison, c’est ce samedi. Tadej Pogacar parviendra-t-il à s’imposer sur la Via Roma ? Voici le parcours et les favoris.

La 117ème édition de Milan-Sanremo a lieu ce samedi 21 mars. Créée en 1907, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 800 points UCI au vainqueur. « La Primavera » est l’un des grands rendez-vous du début de saison, puisqu’il s’agit du premier Monument de l’année. L’an dernier, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) s’était imposé devant Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Le champion du monde tentera de remporter la course pour la première fois de sa carrière en lançant la course dès les premiers capo, à 60 km de l’arrivée. Mathieu van der Poel vise lui un troisième succès à Sanremo.

Le palmarès de Milan-Sanremo

Le parcours de Milan-Sanremo 2026

Les coureurs s’élanceront de Pavie et arriveront sur la mythique sur la Via Roma à Sanremo après 298 km, soit neuf de plus que lors de l’édition 2025. Le final reste inchangé, avec la séquence traditionnelle des trois Capi, suivie de la Cipressa et de l’ascension du Poggio, dont le sommet se situe à 5,6 km de l’arrivée.

Les favoris de Milan-Sanremo 2026





Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) ☆☆☆☆





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ☆☆☆













Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆☆☆





Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ☆☆☆





Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) ☆☆













Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ☆☆





Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) ☆☆





Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) ☆





Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ☆





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ☆





La startlist de Milan-Sanremo 2026

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre Milan-Sanremo 2026 à la TV ?

La course sera diffusée en direct et en intégralité sur les antennes d’Eurosport.