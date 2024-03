Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la 115ᵉ édition de Milan-Sanremo. Dans la Cipressa (5,6 km à 4,1%), à moins de 30 kilomètres de l’arrivée, la formation UAE Team Emirates de Tadej Pogačar impose un gros rythme et le peloton revient à 10″ des derniers rescapés de l’échappée matinale au sommet. Dans la descente, alors qu’il était sur le point d’être repris, Sergio Samitier (Movistar Team) part à la faute. Sur les pentes Poggio du Sanremo (3,6 km à 3,7%), Tim Wellens (UAE Team Emirates) accélère au même endroit que l’an dernier avant l’attaque tant attendue de Pogacar à 1 kilomètre du sommet, mais il ne parvient pas à faire la différence.

IT'S THE FIGHT WE WANTED, IT'S 🇸🇮 TADEJ VS 🇳🇱 MATHIEU #MilanoSanremo pic.twitter.com/6DH5E3ZBfp — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 16, 2024

Sur le sommet, le champion de Slovénie place une nouvelle accélération et seul Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) parvient à revenir. Dans le bas de la descente, ça se regroupe et Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) en profite pour attaquer, mais Van der Poel fait le travail pour Philipsen. Dans la dernière ligne droite, Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) anticipe le sprint, mais le Britannique est, lui aussi, repris. Jasper Philipsen s’impose au sprint de justesse devant Michael Matthews (Jayco-AlUla) et Tadej Pogačar. À 26 ans, Philipsen remporte le premier Monument de sa carrière. Victime d’une crevaison, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) n’a pas pu disputer le sprint et termine 9ᵉ.

¡𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐬𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐠𝐞 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐞𝐥 𝐞𝐧 𝐕𝐢́𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚! 🪨 El belga conquista la #MilanoSanremo por un tubular ante Matthews y Pogacar termina tercero en un trepidante esprint final. 📺 Lo has visto en @Eurosport_ES y APP. pic.twitter.com/sDngZrcbqg — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 16, 2024

La réaction de Jasper Philipsen

« C’est un sentiment incroyable de gagner Milan-Sanremo. Cela me rend vraiment fier et heureux, surtout après l’aide de Mathieu van der Poel. C’était une course rapide toute la journée, mais je me sentais très bien tout le temps. Je croyais en moi, mais tout devait se dérouler à la perfection. J’ai réussi à revenir. Je n’étais pas habitué à sprinter après 300 km et je pouvais sentir la différence. Je ne m’attendais pas à ce que Michael Matthews soit aussi bon, mais je suis content d’avoir réussi à le battre ». Le classement de Milan-Sanremo