Ce 18 mars 2023 restera à jamais gravé dans l’histoire de Milan-San Remo. Mathieu Van der Poel ( Alpecin-Deceuninck) a remporté le premier Monument de la saison après une attaque tardive lors de l’ascension du Poggio. À l’arrivée sur la Via Roma, il a devancé Filippo Ganna de l’équipe Ineos Grenadiers et Wout Van Aert de l’équipe Jumbo-Visma.

Voici les résultats finaux de Milan-San Remo 2023 :

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) – 294 km en 6h25’23 », vitesse moyenne de 45,773 km/h Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) à 15″ Wout Van Aert (Jumbo-Visma) à égalité Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) à égalité Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) à 26″

Mathieu van der Poel est devenu le quatrième Néerlandais à remporter Milan-Sanremo, après Arie den Hartog (1965), Jan Raas (1977) et Hennie Kuiper (1985). Le coureur a enregistré une vitesse moyenne de 45,773 km/h, la deuxième plus rapide de l’histoire de la course, derrière les 45,806 km/h de Gianni Bugno en 1990 et devant les 45,331 km/h de Matej Mohoric l’année dernière.

Wout van Aert est le seul coureur à avoir été sur le podium de Milan-Sanremo trois fois au cours des quatre dernières années. Pour la 16ème année consécutive, la Classicissima a un vainqueur différent, ce qui constitue un record absolu. Le dernier coureur à avoir remporté la course plusieurs fois était Oscar Freire (2004, 2007, 2010).

Les déclarations de Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna, Wout Van Aert suite à Milan-Sanremo 2023

Quelques secondes après l’arrivée, Mathieu Van der Poel a déclaré : « Une victoire spéciale dans une course spéciale. Il est si difficile de gagner ici. Je ne me cachais pas lors du Tirreno-Adriatico, je n’étais tout simplement pas à mon meilleur niveau. Nous avons eu une excellente semaine d’entraînement avec toute l’équipe, ils ont fait un excellent travail pour moi. C’est incroyable, nous allons célébrer ça, c’est sûr ».

Le deuxième, Filippo Ganna, a déclaré : « J’ai obtenu beaucoup de deuxièmes places cette année, mais celle d’aujourd’hui est très spéciale : « J’ai obtenu beaucoup de deuxièmes places cette année, mais celle d’aujourd’hui est très spéciale. Je remercie mon équipe pour son soutien. A la fin, Mathieu van der Poel a fait un bon effort. Il a divisé le peloton. Je pense avoir fait de mon mieux. Je suis un peu déçu de terminer deuxième, mais je suis satisfait de ma performance ».

Wout Van Aert, troisième, a déclaré : « Je dois être satisfait de ce troisième top 3 à Milano-Sanremo. Je n’ai aucun regret sur la façon dont la course s’est déroulée. Mathieu a montré à tout le monde qu’il était très fort. Il a fait une belle manœuvre au bon moment. La vitesse a été élevée toute la journée. La Cipressa a été plus facile que prévu. Il y avait plus de vent de face que ce que l’on pensait. Cela a amené un grand groupe au Poggio. C’était un beau groupe à l’avant à la fin. J’étais en compagnie de gars très forts. Mais nous courons pour gagner et félicitations à Mathieu. Il a été super fort ».