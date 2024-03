Milan-Sanremo a lieu ce samedi 16 mars. Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen,… Voici le parcours et les favoris du premier Monument de la saison.

La 115ᵉ édition de Milan-Sanremo se déroulera samedi 16 mars. Créée en 1907, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. « La Primavera » est l’un des grands rendez-vous du début de saison, puisqu’il s’agit du premier Monument de l’année. L’an dernier, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) s’était imposé en solitaire devant Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Wout van Aert (Jumbo-Visma). Cette année, le champion du monde, Van der Poel, lancera sa saison sur le Primavera. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) et Mads Pedersen (Lidl-Trek) font également figure de favoris.

Le palmarès de Milan-Sanremo

Le parcours de Milan-Sanremo

Cette année, les coureurs s’élanceront pour 288 kilomètres de course entre Pavia et Sanremo. Dans le final, les coureurs escaladeront le Cipressa (5,6 km à 4,1%) avant la dernière ascension, le Poggio di Sanremo (3,6 km à 3,7%) et sa descente techniquement menant à la ligne d’arrivée.

Les favoris de Milan-Sanremo









Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ★★★★





Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ★★★★





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ★★★





Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) ★★★













Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ★★





Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) ★★





Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ★★





Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) ★★













Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) ★★





Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) ★





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ★





Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) ★





La startlist de Milan-Sanremo

Comment suivre Milan-Sanremo ?

La course sera diffusée en direct sur les antennes d’Eurosport.