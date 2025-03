Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Filippo Ganna,… Voici le parcours et les favoris de Milan-Sanremo 2025.

La 116ᵉ édition de Milan-Sanremo se déroulera samedi 22 mars. Créée en 1907, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 800 points UCI au vainqueur. « La Primavera » est l’un des grands rendez-vous du début de saison, puisqu’il s’agit du premier Monument de l’année. L’an dernier, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s’était imposé au sprint devant Michael Matthews (Jayco-AlUla) et Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Cette année, Jasper Philipsen sera bien au départ malgré sa chute sur Danilith Nokere Koerse. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) se distinguent parmi les favoris.

Le palmarès de Milan-Sanremo

Le parcours de Milan-Sanremo 2025

À San Lorenzo al Mare, après la séquence classique des Capi (Mele, Cervo et Berta), le peloton négociera les deux ascensions qui ont fait leur entrée sur le parcours de la course au cours des dernières décennies : la Cipressa (1982) et le Poggio di Sanremo (1961). La montée du Poggio di Sanremo commence à 9 km de l’arrivée (3,7 km, pente moyenne inférieure à 4 %, maximum 8 % dans le segment avant d’arriver au sommet de la montée). La route est légèrement plus étroite, avec 4 virages en épingle à cheveux dans les 2 premiers kilomètres.

Les favoris de Milan-Sanremo 2025





Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ★★★★





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ★★★





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ★★★





Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ★★★





Michael Matthews (Jayco-AlUla) ★★





Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ★★





Jonathan Milan (Lidl-Trek) ★★





Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★





Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ★





La startlist de Milan-Sanremo 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre Milan-Sanremo 2025 ?

Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison, sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.