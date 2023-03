Ce samedi 18 mars a lieu la 114ème édition de Milan-Sanremo. Pogacar, Van Aert, Van der Poel ou encore Alaphilippe seront au départ.

Le premier monument de la saison approche à grand pas. Ce samedi aura lieu la 114ème édition de la classique Milan-Sanremo. Créée en 1907, la « Primavera » fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Matej Mohoric (Bharain-Victorious) s’était imposé après un numéro d’équilibriste dans la descente du Poggio. Il avait devancé Anthony Turgis (Team TotalEnergies) et Mathieu Van der Poel (Alpecin Fénix). Cette année, Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel ou encore Julian Alaphilippe tenteront de distancer les purs sprinters dans le Poggio.

Le parcours de Milan-Sanremo 2023

Avec 294 kilomètres à parcourir, les coureurs partiront pour 6h30 de course entre Abbiategrasso et Sanremo. Comme lors des précédentes éditions, c’est dans la dernière et mythique ascension du Poggio di Sanremo (3,7 km à 3,7%) que devrait se jouer la victoire finale. Les meilleurs grimpeurs/puncheurs tenteront de distancer les sprinters avant la descente technique et d’arriver à Sanremo.

Les favoris de Milan Sanremo 2023

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Double vainqueur d’étape sur Tirreno-Adriatico, le Belge sera l’un des favoris.





Caleb Ewan (Lotto Dstny)

2ème en 2021, l’Australien tentera de remporter son premier monument.





Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Le champion du monde 2019 devrait être à l’aise dans le final.





Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Vainqueur en 2020, le Belge tentera de récidiver.





Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

Le jeune belge aura une belle carte à jouer dans le final.





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Le récent vainqueur de Paris-Nice est capable de tout !









Matej Mohoric (Bahrain-Victorious)

Le Slovène tentera de réaliser le doublé en s’imposant cette année.





Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Le Varois est en forme en ce début de saison.





Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceunicnk)

3ème l’an passé, il devrait travailler pour Philipsen si son leader joue la gagne.





Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)

Vainqueur en 2019, Alaphilippe sera le leader de son équipe.





Comment suivre Milan-Sanremo 2023 ?

L’épreuve sera diffusée en direct et en intégralité sur les antennes d’Eurosport 2 dès 9h45.