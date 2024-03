Julian Alaphilippe a pris la 9ᵉ place de Milan-Sanremo alors qu’il a été victime d’une crevaison dans le dernier kilomètre.

Après un nouveau début de saison compliqué suite à ses chutes et ses abandons sur l’Omloop Het Nieuwsblad et les Strade Bianche, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) a pris la 9ᵉ place de Milan-Sanremo. Pour ce premier Monument de la saison, le double champion du monde a été en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire, en basculant avec les meilleurs coureurs au sommet du Poggio. Malheureusement pour le Français, il a été victime d’une crevaison dans le dernier kilomètre, l’empêchant de disputer le sprint. À 31 ans, Alaphilippe a prouvé qu’il était toujours de capable de se battre aux avants postes sur les plus grandes courses et fait le plein de confiance avant de participer à l’E3 Saxo Classic, À Travers la Flandre puis le Tour des Flandres le 31 mars.

La réaction de Julian Alaphilippe :

« Je suis content de ma course. Je me suis senti bien toute la journée et j’avais à mes côtés une équipe incroyable, qui m’a protégé et veillé à ce que je sois au bon endroit quand cela comptait. C’est décevant d’avoir eu ce bémol, car sans cela, je suis sûr que j’aurais pu terminer plus haut au classement. Quoi qu’il en soit, le top dix du premier Monument de l’année n’est pas un mauvais résultat. J’ai hâte maintenant de participer aux courses belges, où j’espère poursuivre ma trajectoire ascendante. »