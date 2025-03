Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ édition de Milan-Sanremo Donne. Entre 1999 et 2005, les femmes avaient déjà pu courir une course semblable avec l’épreuve Primavera Rosa. Au sommet du Poggio di Sanremo, Demi Vollering (FDJ-Suez) accélère, mais les principales sprinteuses sont toujours présentes dans le groupe de tête. À 2 kilomètres de l’arrivée, au bas de la descente, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) place une belle attaque, mais Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) roule pour sa leader, Lorena Wiebes, qui s’impose au sprint sur la Viaroma. Elle devance Marianne Vos et Noemi Rüegg (EF Education-Oatly).

Lorena Wiebes wins the first Milan Sanremo Women in 20 years!

A fast tailwind race saw the sprinters take charge, especially those with some climbing legs – a late attack from ELB neutralised by Lotte Kopecky for her star sprinter#SanremoWomen #MilanSanremo pic.twitter.com/5lG68LAMCl

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) March 22, 2025