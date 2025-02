La 116ᵉ édition de Milan-Sanremo partira de Pavie et atteindra la Via Roma à Sanremo après 289 kilomètres de course.

Le 22 mars se tiendra la 116ᵉ édition de la Milan-Sanremo. Pour les trois prochaines années, le premier Monument de la saison partira de Pavie, grâce à un accord entre RCS Sport, la Municipalité, la Chambre de commerce et la Province de Pavie. L’édition 2025 de Milan-Sanremo démarre de Pavie et se dirige vers le nord en direction de Milan avant d’atteindre la Certosa, où elle rejoint le parcours traditionnel.

À San Lorenzo al Mare, après la séquence classique des Capi (Mele, Cervo et Berta), le peloton négociera les deux ascensions qui ont fait leur entrée sur le parcours de la course au cours des dernières décennies : la Cipressa (1982) et le Poggio di Sanremo (1961). La montée du Poggio di Sanremo commence à 9 km de l’arrivée (3,7 km, pente moyenne inférieure à 4 %, maximum 8 % dans le segment avant d’arriver au sommet de la montée). La route est légèrement plus étroite, avec 4 virages en épingle à cheveux dans les 2 premiers kilomètres.

Les équipes présentes sur Milan-Sanremo 2025

18 UCI WorldTeams

ALPECIN-DECEUNINCK

ARKEA-B&B HOTELS

BAHRAIN VICTORIEUX

COFIDIS

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA-FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ-WANTY

LIDL-TREK

MOVISTAR TEAM

RED BULL – BORA – HANSGROHE

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM JAYCO ALULA

TEAM PICNIC POSTNL

TEAM VISMA | LOUER UN VÉLO

TEAM UAE EMIRATES – XRG

TEAM XDS ASTANA

3 ProTeam qualifiées par classement

ISRAEL – PREMIER TECH

LOTTO

UNO-X MOBILITY

4 équipes invitées