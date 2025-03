Demi Vollering (FDJ-Suez) a remporté, ce samedi, la 11ᵉ édition des Strade Bianche Donne. À une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, sept coureuses anticipent donc Pauline Ferrand-Prévot (Visma | Lease a Bike). La Française chute dans un virage, mais reprend rapidement sa place dans l’échappée. Malgré la présence d’Évita Muzic à l’avant, la FDJ-Suez roule en tête de peloton et reprend les fuyardes. Dans le dernier secteur, le Tolfe, Anna van der Breggen (SD Worx – Protime) passe à l’offensive en compagnie de Demi Vollering. Les deux Néerlandaises ont rapidement creusé l’écart. Dans la montée finale, Demi Vollering crucifie sa compatriote et remporte les Strade Bianche Donne pour la deuxième fois de sa carrière. Pauline Ferrand-Prévot complète le podium.

