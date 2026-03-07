Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 20ème édition des Strade Bianche. Comme ces deux dernières années, le champion du monde lance la course de loin, à 80 kilomètres de l’arrivée, dans le secteur du Monte Sante Marie. Alors qu’il était dans la roue, Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) laisse filer le Slovène, tandis que Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) tente de boucher le trou seul. Le Français de 19 ans revient dans les plus forts pourcentages mais Pogacar en remet et distance Seixas, qui abdique.

Le moment où Paul Seixas a résisté à Pogacar ! Suivez les Strade Bianche en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/5Sf1x718Nt — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2026

Pogacar creuse rapidement et irrémédiablement l’écart sur un groupe de cinq coureurs composé de Seixas, Pidcock, Romain Grégoire (Groupama-FDJ United), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) et son coéquipier Isaac Del Toro. Ce groupe de chasse va être repris par d’autres coureurs comme Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ou encore Ben Healy (EF Education-EasyPost). Tadej Pogacar remporte s’impose à Sienne et remporte les Strade Bianche pour la quatrième fois de sa carrière après 2022,2024 et 2025. Il devance son coéquipier Paul Seixas, sorti dans la dernière ascension du Pinzuto. Le Français monte sur le podium pour sa première participation et devance Isaac Del Toro, qui ne lui prenait pas de relais. Romain Grégoire prend la 4ème place.

🇫🇷 Paul Seixas (2006) x 🇲🇽 Isaac del Toro (2003). Never felt older.

But I don’t think it’s the last time we’ll see these two together. #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/CUsLFWGHAA — Strade Bianche (@StradeBianche) March 7, 2026

Le classement des Strade Bianche 2026

Tadej Pogacar Paul Seixas Isaac Del Toro

