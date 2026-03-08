2ème des Strade Bianche pour sa première participation derrière l’intouchable Pogacar, Paul Seixas continue d’impressionner.

Il était le deuxième homme de ces Strade Bianche 2026. Dans le secteur de Monte Sante Marie, Paul Seixas a été contraint de faire l’effort pour boucher le trou lorsque Tadej Pogacar attaqué. Un effort supplémentaire qui lui a beacoup couté, contraint de laisser filer le champion du monde dans les derniers forts pourcentages. Malgré beacoup d’effort et un Isaac Del Toro qui ne lui a pas passé un relais, Seixas est parvenu à prendre une magnifique deuxième place à Sienne. À 19 ans, il s’affirme déjà comme l’un des meilleurs coureurs mondiaux en ce début de saison.

Le moment où Paul Seixas a résisté à Pogacar ! Suivez les Strade Bianche en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/5Sf1x718Nt — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2026

Paul Seixas :

« C’est une superbe deuxième place. Toute l’équipe a fait un travail énorme pour me mettre dans les meilleures positions. La course était parfois chaotique et j’ai dû faire un effort supplémentaire qui m’a fait perdre un peu d’énergie. C’est ce qui m’a manqué pour revenir sur Pogacar quand il a attaqué ».