Triple vainqueur des Strade Bianche, Tadej Pogacar a désormais un secteur à son nom. Le Colle Pinzuto arbore désormais le nom du Slovène.

La cérémonie d’inauguration du secteur Colle Pinzuto des Strade Bianche a eu lieu ce jeudi, le baptisant officiellement du nom de Tadej Pogacar. Le champion slovène, vainqueur de la course en 2022, 2024 et 2025, a assisté à la pose de la stèle qui portera à jamais son nom sur ce secteur emblématique du parcours. Fabian Cancellara, le premier coureur à recevoir cet honneur grâce à ses victoires en 2008, 2012 et 2016, était également présent à la cérémonie