La coureuse américaine Kristen Faulkner a été disqualifiée des Strade Bianche en Italie pour avoir utilisé un moniteur de glucose pendant la compétition, violant ainsi les règles de l’Union Cycliste Internationale (UCI) qui interdit l’utilisation de tout dispositif électronique pendant les courses.

La décision a été prise par les commissaires de course après une réunion suite à la fin de la course. La disqualification de Faulkner signifie que son classement dans la compétition est annulé. La disqualification de Faulkner a également entraîné un changement dans le classement final, la coureuse Danoise Cécilie Utrup Ludwig montant à la troisième place.

L’UCI sanctionne Kristen Faulkner pour usage d’un glucomètre en course

Bien que l’utilisation de moniteurs de glucose pendant les courses de cyclisme soit devenue de plus en plus courante ces dernières années, la question de savoir si ces appareils sont autorisés ou non reste floue. La décision de disqualifier Faulkner est donc un message clair de l’UCI sur le respect des règles. Cependant, cette décision a également suscité des discussions sur la nécessité de clarifier les règles relatives à l’utilisation de moniteurs de glucose pendant les courses de cyclisme, en particulier pour les coureurs atteints de diabète. Il est important que les règles soient claires pour garantir une compétition juste et équitable pour tous les participants.

Qu’est-ce qu’un glucomètre ? et comment ce dispositif est utilisé par les cyclistes ?

Le glucomètre est un dispositif portable qui permet de mesurer la glycémie dans le sang. Il est souvent utilisé par les personnes atteintes de diabète pour surveiller leur taux de glucose. Le fonctionnement du glucomètre est assez simple : une petite quantité de sang est prélevée à l’aide d’une lancette et déposée sur une bandelette réactive. La bandelette est ensuite insérée dans le glucomètre, qui lit la quantité de glucose présente dans le sang. Le résultat est généralement affiché en quelques secondes sur l’écran du glucomètre. Cela permet aux personnes atteintes de diabète de surveiller leur taux de glucose et de prendre les mesures nécessaires pour éviter les complications liées à la maladie.

Cependant, l’utilisation de glucomètres pendant les courses de cyclisme soulève des questions quant à leur impact sur la performance des coureurs. Bien que les glucomètres ne soient pas considérés comme des dispositifs de dopage, leur utilisation pourrait donner un avantage à certains coureurs en leur permettant de mieux contrôler leur glycémie durant la course. Le principal acteur de ce marché pour le sport est Supersapiens dont Chris Froome est partenaire.

C’est pourquoi l’Union Cycliste Internationale (UCI) interdit l’utilisation de tout dispositif électronique pendant les courses, y compris les glucomètres. La disqualification de Kristen Faulkner sur les Strade Bianche est la confirmation de l’application de cette règle. Il est important que les règles de l’UCI soient respectées pour garantir une compétition juste et équitable pour tous les participants. Néanmoins, la question de savoir si les coureurs atteints de diabète devraient être autorisés à utiliser des glucomètres pendant les courses reste un sujet de débat et de réflexion pour les organisateurs de compétitions et les fédérations sportives.