Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 19ᵉ édition des Strade Bianche. À 77 kilomètres de l’arrivée, dans le secteur de Monte Sante Marie, Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) et Tadej Pogačar passent à l’offensive et reprennent Connor Swift (Ineos Grenadiers), dernier rescapé de l’échappée. À 52 kilomètres de l’arrivée, le champion du monde part à la faute dans un virage et chute violemment. Après un changement de vélo, Pogačar repart rapidement et parvient à revenir sur Tom Pidcock en tête de course.

Dans la deuxième ascension du Colle Pinzuto, Tadej Pogačar accélère et fait céder Tom Pidcock, qui perd quelques mètres et laisse filer le Slovène. Après 19 kilomètres en solitaire, Tadej Pogačar remporte les Strade Bianche pour la troisième fois de sa carrière devant Tom Pidcock. Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium après avoir attaqué du groupe des poursuivants dans le final.

Le classement des Strade Bianche 2025

Tadej Pogačar Tom Pidcock Tim Wellens

