Les Strade Bianche 2026, c’est ce samedi ! Double vainqueur sortant, Tadej Pogacar lance sa saison sur les sterrati. Voici le parcours et les favoris.

La 20ème édition des Strade Bianche a lieu ce samedi 7 mars. Créée en 2007, cette course est vite devenue un incontournable du calendrier avec ses sterrati, chemins blancs en gravier. L’épreuve a intégré le calendrier UCI World Tour en 2017 et rapporte 400 points UCI au vainqueur. Lauréat en 2022, 2024 et 2025, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) lance sa saison 2026 sur les Strade Bianche et fait figure de grand favori. Parmi ses principaux concurrents, on retrouve Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ou encore Paul Seixas (Décathlon CMA CGM). Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) sera également au départ.

Le parcours des Strade Bianche 2026

Sienne -> Sienne (203 km)

Il y aura 203 km de course dont 64 km de gravier répartis sur 14 secteurs au programme. La course rejoint San Martino in Grania avant d’attaquer le secteur le plus long et le plus difficile de la course à Ponte del Garbo, près d’Asciano : 11,5 km de montée, incluant les redoutables rampes du Monte Sante Maria, avec des pentes très raides en montée comme en descente sur de courtes distances. Après Castelnuovo Berardenga et Monteaperti, les coureurs doivent affronter une autre rampe de gravier courte mais abrupte de 600 mètres avant d’entrer dans le même circuit de 30 km que les femmes, qui comprend Colle Pinzuto, Le Tolfe, le nouveau secteur de la Strada del Castagno et Montechiaro, avant de répéter Colle Pinzuto et Le Tolfe une dernière fois et de se diriger vers Sienne avec un peu plus de 10 km à parcourir.

Les favoris des Strade Bianche 2026





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ★★★





Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ★★★





Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ★★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★





Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché) ★





Tibor Del Grosso (Alpecin – Premier Tech) ★











Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ★





La startlist des Strade Bianche 2026

Comment suivre les Strade Bianche 2026 à la TV ?

La course sera à suivre en direct dès 14 h 20 sur Eurosport.