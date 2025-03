La 19ᵉ édition des Strade Bianche, c’est ce samedi 8 mars. Tadej Pogačar sera le grandissime favori. Parcours, engagés,… Voici toutes les informations.

Considérés par beaucoup comme le « sixième Monument », les Strade Bianche ont lieu ce samedi. Créée en 2007, cette course est vite devenue un incontournable du calendrier avec ses chemins blancs en gravier. L’épreuve a intégré le calendrier UCI World Tour en 2017 et rapporte 400 points UCI au vainqueur. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) avait écrasé la course après un raid solitaire de 81 kilomètres. En fera-t-il de même cette année ? Une chose est sûre, il sera le grandissime favori à sa propre succession. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ou encore Romain Grégoire (Groupama-FDJ) seront également au départ.

Le palmarès des Strade Bianche

Le parcours des Strade Bianche 2025

Les favoris des Strade Bianche 2025





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team) ★★★





Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ★★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★★





Christian Scaroni (XDS Astana Team) ★★★





Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ★★★





Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) ★★





Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) ★★





Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) ★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★





Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ★





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ★





Valentin Madouas (Groupama-FDJ) ★





La startlist des Strade Bianche 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre les Strade Bianche 2025 à la TV ?

Les Strade Bianche 2025 seront à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.