Elise Chabbey (FDJ United – Suez) a remporté, ce samedi, la 12ème édition des Strade Bianche Donne. Deux des favorites, Pauline Ferrand-Prévot (Visma | Lease a Bike) et Demi Vollering (FDJ United – Suez) jouent de malchance, victimes d’un problème mécanique au plus mauvais moment avant de se tromper de route, les éliminant définitivement de la course pour la victoire.

Ne jamais suivre aveuglément une moto : Vollering, Kopecky et consorts se trompent de route sur les #StradeBianche 🤦‍♀️ pic.twitter.com/Nue3243PKV — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2026

À l’avant de la course, on assiste à de nombreuses attaques, mais c’est un groupe de huit femmes qui se présentent au pied de la montée finale de la Via Santa Caterina. Dans les derniers mètres, Elise Chabbey profite du mano à mano entre Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) et Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) pour s’engoufrer à l’intérieur du virage et s’impose sur la mythique Piazza del Campo. Elle devance Niewiadoma et sa coéquipière Franziska Koch, qui complète le podium.

🤩 Three wide in Siena. Elise Chabbey pulls through to get the greatest result of her career. #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/OMboOqtdjj — Strade Bianche (@StradeBianche) March 7, 2026

Le classement des Strade Bianche Donne 2026

Elise Chabbey Kasia Niewiadoma Franziska Koch

Results powered by FirstCycling.com