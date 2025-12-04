Paul Seixas, son programme du début de saison 2026

« Le programme de Paul a été construit pour l’amener progressivement vers ses premiers grands objectifs de la saison : le Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège. Le Tour d’Algarve et l’Ardèche Classic seront des occasions concrètes pour viser une victoire, tandis que le Tour du Pays Basque lui offrira une confrontation de haut niveau avant les classiques ardennaises. Paul va effectuer sa deuxième saison en WorldTour, l’idée est de lui proposer un calendrier équilibré tout en lui permettant de progresser face aux meilleurs mondiaux. La suite de son programme de course sera communiquée au début du mois de mai. »