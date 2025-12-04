En ce moment

Paul Seixas, son programme du début de saison 2026

Deux Monuments, La Flèche Wallonne,… On connait le programme du début de saison 2026 de Paul Seixas.

04 décembre 2025

Mis à jour le 04 décembre 2025

Benjamin Blériot

Deux Monuments, La Flèche Wallonne,… On connait le programme du début de saison 2026 de Paul Seixas.
La formation Décathlon AG2R La Mondiale a dévoilé le programme de la première partie de saison de Paul Seixas. Pour sa deuxième année chez les professionnels, le Lyonnais débutera sa saison en février sur le Tour d’Algarve avant de disputer Faun-Ardèche Classic. Le coureur de 19 ans enchainera avec quatre courses World Tour ensuite : Strade Bianche, Tour du Pays-Basque, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.
Le programme du début de saison 2026 de Paul Seixas :
  • Tour d’Algarve (18/02 → 22/02)
  • Faun-Ardèche Classic (28/02)
  • Strade Bianche (27/03)
  • Tour du Pays-Basque (06/04 → 11/04)
  • Flèche Wallonne (22/04)
  • Liège-Bastogne-Liège (26/04)

Paul Seixas :

« Nous avons construit mon début de saison autour de courses où je peux réellement m’exprimer et aller chercher une victoire. L’Ardèche Classic, Strade Bianche ou encore Liège-Bastogne-Liège sont des épreuves qui me tiennent à cœur et dont les profils me correspondent. L’idée est de monter en puissance lors des deux premières courses avant de m’aligner exclusivement sur des épreuves WorldTour qui seront des moments clés pour me tester au plus haut niveau. Mes objectifs sont clairs : lever les bras et confirmer ma progression en donnant le meilleur de moi-même sur le vélo. »

Crédit : A.S.O./ Tony Esnault

Sébastien Joly, directeur de la stratégie sportive :

« Le programme de Paul a été construit pour l’amener progressivement vers ses premiers grands objectifs de la saison : le Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège. Le Tour d’Algarve et l’Ardèche Classic seront des occasions concrètes pour viser une victoire, tandis que le Tour du Pays Basque lui offrira une confrontation de haut niveau avant les classiques ardennaises. Paul va effectuer sa deuxième saison en WorldTour, l’idée est de lui proposer un calendrier équilibré tout en lui permettant de progresser face aux meilleurs mondiaux. La suite de son programme de course sera communiquée au début du mois de mai. »

