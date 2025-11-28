L’équipe Ineos Grenadiers va accueillir Elia Viviani et Daryl Impey, deux coureurs expérimentés, au poste de directeur sportif pour la saison 2026.

Elia Viviani rejoint l’équipe Ineos Grenadiers après une brillante carrière sur route et sur piste, marquée notamment par une victoire d’étape au Tour de France et 90 victoires professionnelles sur route, ainsi que des titres olympiques et de champion du monde sur piste. Ancien Grenadier, l’Italien a passé trois saisons au sein de l’équipe avant de prendre récemment sa retraite.

Daryl Impey, ancien champion national sud-africain, est devenu le premier coureur africain à porter le maillot jaune du Tour de France en 2013 et a remporté une étape en 2019. Il a mis un terme à une brillante carrière professionnelle de 16 ans en 2023, avant d’accéder avec succès au poste de directeur sportif.

Elia Viviani :

« Je suis ravi de revenir dans cette équipe où je me suis toujours senti comme chez moi, d’abord comme coureur, puis comme membre du staff. Je souhaite donner le meilleur de moi-même pour soutenir les coureurs et partager tout ce que j’ai appris au cours de ma carrière. L’équipe entre dans une nouvelle ère et je suis ravi de participer à ce défi. »

Daryl Impey :

« Je suis impatient de travailler avec les coureurs et le staff et de contribuer aux ambitions futures de l’équipe. J’ai couru contre les Ineos Grenadiers pendant de nombreuses années, et même aux côtés de certains membres du staff en début de carrière. C’est donc formidable de travailler à nouveau avec eux. Ayant débuté ma carrière comme coéquipier de Geraint, c’est un moment très spécial de nous retrouver aujourd’hui en tant que collègues. Lorsque l’opportunité de rejoindre une équipe avec une mission et une vision aussi claires s’est présentée, la décision a été facile à prendre. Je suis impatient de commencer et d’être performant dès le début de la nouvelle année. »

Geraint Thomas, directeur de course chez Ineos :

« Elia et Daryl sont d’excellents atouts pour notre équipe. Leur expérience, leur professionnalisme et leurs qualités de leadership apporteront une réelle valeur ajoutée aux Ineos Grenadiers. Ils insuffleront également des idées et des perspectives nouvelles dans un environnement déjà bien établi, ce qui est essentiel à notre développement en tant qu’équipe, alors que nous continuons de nous surpasser dans tous les domaines. »