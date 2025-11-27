La formation Red Bull Bora-Hansgrohe et Specialized ont mené un test de vélocimétrie par imagerie de particules dans le tunnel de Catesby.

Cela ressemble à de la science-fiction, mais il s’agit d’une recherche de pointe : au sein du centre de recherche aérospatiale de Catesby – un ancien tunnel ferroviaire en Angleterre – Red Bull Bora-Hansgrohe et Specialized, en collaboration avec le spécialiste des mesures LaVision, ont mené un test de vélocimétrie par imagerie de particules, une technique jusqu’alors réservée à la Formule 1.

Quand l’air devient visible

Objectif : rendre l’écoulement de l’air visible et élever l’aérodynamique à un niveau scientifique inédit. Pour la première fois, le mouvement de l’air autour du cycliste et de son vélo a été capturé en détail grâce à des millions de microbulles d’hélium illuminées par des lasers. Chaque mouvement de l’air a été enregistré. Les données obtenues permettent de visualiser précisément comment l’air se déplace autour du cycliste et de son vélo, révélant ainsi de nouvelles connaissances et validant les modèles de CFD (dynamique des fluides numérique) – des simulations virtuelles de la traînée aérodynamique.

Plus qu’un test : un changement de paradigme

Jamais auparavant dans le cyclisme professionnel une image aussi précise du comportement de l’air autour d’un coureur n’avait été obtenue. La combinaison de la CFD, de la soufflerie, de la piste et des tests en conditions réelles crée un système intégré qui permet d’analyser les performances et les positions du coureur avec une précision sans précédent.

Red Bull Bora-Hansgrohe et Specialized collaborent étroitement pour redéfinir l’efficacité aérodynamique, de la conception numérique à la compétition. Cette recherche fondamentale ne se contente pas d’apporter des informations précieuses aux cyclistes ; elle façonne l’avenir du développement aérodynamique moderne en comprenant les mécanismes sous-jacents aux variations de performance.

Dan Bigham, responsable de l’ingénierie chez Red Bull Bora-Hansgrohe :

« Nous voulons comprendre ce qui se passe réellement, et pas seulement si quelque chose est plus rapide ou plus lent. Grâce à ce test PIV, nous allons enfin au-delà des apparences en matière d’aérodynamisme, révélant ainsi des aspects jusqu’alors invisibles dans le cyclisme. Nous transposons la technologie de la Formule 1 sur deux roues et créons des connaissances qui vont révolutionner ce sport. »

Précision dans l’obscurité

Le test exigeait une concentration totale : plus de 100 passages à vitesse, position et trajectoire identiques, à chaque fois à travers un rideau vert de bulles d’hélium et de lumière laser. Le tunnel de Catesby, avec sa température constante et l’absence d’influences extérieures, offre un environnement idéal pour ce type d’expérience.

L’avenir de la vitesse

Ce que révèle la lumière laser est bien plus qu’une simple expérience technique : c’est le début d’une nouvelle ère pour le cyclisme. Il s’agit d’une recherche fondamentale qui façonnera les processus de développement de Red Bull Bora-Hansgrohe et Specialized pour les années à venir. Car celui qui maîtrise l’air, maîtrise la course.