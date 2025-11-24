Alors qu’il avait annoncé sa retraite sportive, Geoffrey Bouchard a finalement retrouvé une équipe pour la saison 2026.

Le Team TotalEnergies et Geoffrey Bouchard ont trouvé un accord pour la saison 2026. L’ancien meilleur grimpeur de la Vuelta 2019 et du Giro 2021, qui avait annoncé sa retraite le mois dernier, a finalement choisi de poursuivre sa carrière après des échanges constructifs avec la formation vendéenne. À 33 ans, Geoffrey voit dans cette opportunité une vraie chance de continuer à vivre sa passion. Il retrouvera au sein de sa nouvelle équipe Valentin Retailleau, avec qui il avait évolué de 2022 à 2024. Grimpeur reconnu, travailleur méticuleux et solide équipier, il viendra renforcer l’effectif tourné vers la montagne pour le prochain exercice.

Vous avez dit « 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞 » ? 🙈 Comme tous les coureurs de l’effectif, Geoffrey a passé ses tests physiques au CHU de Nantes avec brio ! ✅#AllezTotalEnergies ⚡️ pic.twitter.com/7JyRyyCStd — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) November 24, 2025

Benoît Genauzeau — Directeur du Sport du Team TotalEnergies

« Geoffrey est un grimpeur de renom avec une solide expérience. Il l’a démontré ces dernières années en remportant le maillot de meilleur grimpeur sur le Giro et la Vuelta. Son profil correspond parfaitement à l’esprit de notre collectif : l’envie de bien faire, l’implication et le sens du sacrifice au service de l’équipe. Son arrivée apportera beaucoup de confiance et de la sérénité au groupe, notamment sur les courses montagneuses. Avec tout le potentiel qu’on lui connaît, il aura chez nous la possibilité d’être à l’initiative dès que les routes s’élèveront. Nous sommes très heureux qu’il rejoigne le Manoir. »

Geoffrey Bouchard :

« C’est une histoire dont je me souviendrai longtemps. J’ai été touché par l’attention qu’a porté l’équipe à mon égard. J’ai vite pris conscience de l’opportunité, moi qui m’apprêtais à préparer ma retraite sportive en fin d’année. Les échanges ont été vraiment bons et m’ont convaincu de continuer le cyclisme à haut niveau, au sein d’une équipe qui me correspond : offensive et décomplexée. Nous nous sommes rapidement mis d’accord afin de ne pas perdre de temps dans ma préparation. J’ai hâte de retrouver tout le monde lors du stage de décembre. »