Vainqueur du Tour de Lombardie en 2016, Esteban Chaves met un terme à sa carrière après seize saisons chez les professionnels.

Pendant seize ans, Esteban a réalisé son rêve d’enfant : devenir cycliste professionnel. Cinq étapes de grands tours, le Tour de Lombardie 2016 et des podiums au classement général du Giro d’Italia et de la Vuelta a España viennent couronner son palmarès. Après un grave accident en 2013, il est revenu sur le devant de la scène et a continué à poursuivre son rêve, devenant la superstar du cyclisme qu’il est aujourd’hui. Son plus grand rêve était de devenir champion national de Colombie, un exploit qu’il a accompli en 2023. Son plus grand moment de fierté ? Devenir père. Sa fille Lucia est née cet été. Le Tour d’Espagne 2025 était sa dernière course.

Pour le dernier film de la série Explore présentée par Wahoo, EF Pro Cycling l’a rejoint en Andorre pour revenir sur une carrière qui a mené Esteban des modestes critériums pour enfants dans la banlieue de Bogotá aux sommets du cyclisme WorldTour, et pour évoquer son avenir de père, loin du sport qui a structuré et donné un sens à sa vie pendant la majeure partie de son existence. « Still Dreaming », le dernier épisode de la série Explore présentée par Wahoo, maintenant disponible en streaming sur YouTube.

Esteban Chaves :

« Je suis très heureux. Je suis très fier de ma carrière sportive. Je suis très heureux de tourner la page de cette façon. Qui suis-je sans mon vélo ? Sans mon vélo, je suis Esteban. Je suis un fils, un frère, un mari, un père. Je suis un être humain qui rêve de montrer l’exemple, qui rêve de paix, qui rêve d’un contact profond avec la nature. Je suis un être humain qui apprend. »