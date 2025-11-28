Biniam Girmay et Intermarché-Wanty concluent leur collaboration de quatre ans et demi, auréolée de douze victoires.

Biniam Girmay et Intermarché-Wanty, c’est fini. Le sprinteur érythréen y a franchi des étapes décisives, jusqu’à s’imposer au plus haut niveau du cyclisme mondial, soutenu par l’accompagnement professionnel de la World Team belge. Durant l’été 2021, la structure de Jean-François Bourlart a accueilli Girmay avec un plan à long terme, prenant en compte tous les aspects de son développement athlétique dans le but de favoriser son épanouissement et la pleine exploitation de son potentiel. Girmay s’est rapidement intégré dans cet environnement, décrochant sa première victoire en Europe avant de conquérir une médaille d’argent historique aux Championnats du monde Espoirs à Louvain.

Encadré d’un noyau particulièrement expérimenté, Biniam Girmay a réalisé une impressionnante première campagne de classiques flamandes en remportant Gand-Wevelgem 2022, devenant ainsi le premier Africain à remporter une classique pavée. Il a ensuite confirmé son ascension fulgurante avec sa première victoire en Grand Tour lors du Giro d’Italia. En 2024, il a poursuivi son ascension vers de nouveaux sommets : trois victoires d’étape et le sacre au classement par points du Tour de France, ainsi qu’une place parmi le top 10 au classement mondial UCI. Sa prochaine équipe n’a pas été encore dévoilée, bien que de nombreuses rumeurs l’envoient du côté de NSN Cycling Team.

Biniam Girmay :

« Mon aventure avec Intermarché-Wanty a été extraordinaire. Je serai toujours reconnaissant envers l’équipe pour la confiance témoignée il y a cinq ans et pour m’avoir donné l’opportunité de devenir coureur World Tour. Au fil des années, nous avons tissé des liens solides, fondés sur la confiance mutuelle, et progressé ensemble, étape par étape jusqu’au sommet du cyclisme mondial. J’ai vraiment adoré travailler avec cette équipe, les coureurs, le staff et la direction, chacun a apporté une contribution essentielle. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre à moi et je tiens à remercier toute l’équipe Intermarché-Wanty pour ces cinq saisons ensemble. »

Jean-François Bourlart, PDG Intermarché-Wanty :

« Je retiens de nombreux bons et heureux moments en compagnie de Biniam. Nous sommes fiers du chemin parcouru en sa compagnie, où nous avons transformé ce grand talent en figure incontournable du cyclisme mondial. Forcément, certaines émotions resteront ancrées à jamais, comme sa médaille au Mondial de Leuven, sa victoire à Gand-Wevelgem ou au Tour d’Italie. La victoire au Circuit Franco-Belge, devant nos partenaires et à quelques encablures de notre Service Course, reste aussi un moment fort. Et puis cette victoire à Turin, notre première sur le Tour de France, et le maillot vert final à Nice sont des moments marqués à jamais dans notre histoire. Yekenyeley, Biniam ! «