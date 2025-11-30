L’Érythréen Biniam Girmay et la Mauricienne Kim Le Court ont été sacrés cyclistes africains de l’année 2025.

La cérémonie des Africa Cycling Excellence Awards a consacré, ce samedi soir à Kigali, les cyclistes africains de l’année en présence du Ministre d’État des sports du Rwanda Rwego Ngarambe, le président de la CAC Yao Allah-Kouamé et Freddy Kamuzinzi le promoteur de l’ACEA, organisateur de l’événement. L’Érythréen Biniam Girmay et la Mauricienne Kim Le Court ont été consacrés chez les Elites, le Burkinabé Paul Daumont dans la catégorie amateurs et l’Érythrée comme Nation cycliste africaine de l’année 2025.

Biniam Girmay intouchable

L’Érythréen est élu pour la cinquième fois meilleur cycliste africain après ses succès en 2020, 2021, 2022 et 2024. L’ancien maillot vert du Tour de France a une nouvelle fois réalisé une magnifique saison avec des places d’honneur sur les plus grandes courses qui prouvent sa régularité au plus haut niveau mondial. Il est suivi sur le podium par deux autres Erythréens : Henok Mulubrhan de l’équipe kazakhe XDS-Astana (vainqueur d’une étape du Tour du Rwanda et 2ᵉ du classement final) et Natnael Tesfazion qui s’est installé comme un élément essentiel de la grande équipe espagnole Movistar.

Le classement du cycliste africain 2025 hommes

Biniam Girmay (Érythrée-Intermarché) Henok Mulubrhan (Érythrée-XDS Astana) Natnael Tesfazion (Érythrée-Movistar) Stefan De Bod (Afrique du Sud-Terengganu) Yacine Hamza (Algérie-Madar Pro Cycling Team) Alexandre Mayer (Maurice-Burgos Burpellet BH) Hamza Amari (Algérie-Madar Pro Cycling Team) Reinardt Janse Van Rensburg (Afrique du Sud-Tshenolo) Clovis Kamzong (Cameroun-SNH Vélo Club) Byron Munton (Afrique du Sud-Feirense Beeceler)

Kim Le Court au sommet

Le cyclisme mauricien est à l’honneur grâce à sa championne Kim Le Court qui a démontré tout son talent durant cette saison en remportant une étape du Tour de France et en devenant la première africaine à porter le maillot jaune (pendant 4 jours). Elle s’était également imposée au printemps sur la grande classique Liège-Bastogne-Liège, la première fois qu’une coureuse africaine gagnait une épreuve World Tour. Elle devance la Sud-Africaine Ashleigh Moolman Pasio qui court dans la même équipe belge AG Insurance-Soudal Team) et la jeune révélation éthiopienne Tsige Kiros entraînée au Centre Mondial du Cyclisme de l’UCI.



Le classement de la cycliste africaine 2025 femmes

Kim Le Court (Maurice-AG Insurance Soudal Team) Ashleigh Moolman Pasio (Afrique du Sud-AG Insurance Soudal Team) Tsige Kiros (Ethiopie-CMC) Xaveline Nirere (Rwanda-Team Amani) Tiffany Keep (Afrique du Sud-DAS Hutchinson) Serkalem Watango (Ethiopie) Odette Nsengiumva (Burundi) Lucie Marigny-Lagesse (Maurice) Merhawit Hadush Asgodom (Ethiopie) S’annara Grove (Afrique du Sud-CJ O’Shea Racing Team)

Équipes nationales : l’Érythrée fidèle à sa légende

Cette nouvelle catégorie réservée aux performances réalisée par les coureurs avec le maillot de leur équipe nationale n’échappe pas aux Érythréens qui ont gagné le plus souvent sur les épreuves majeures comme le Tour du Rwanda avec Henok Mulubrhan et Nahom Araya Zeray. C’est aussi la performance d’Amanuel Ghebreigzabhier le seul Africain à avoir fini le Mondial à Kigali qui a retenu l’attention du jury. L’Érythrée devance Maurice grâce aux performances de Kim Le Court au Mondial (8ᵉ) et les victoires d’Alexandre Mayer au GP Chantal Biya et de Lucie De Marigny-Lagesse au Windhoek Tour. Le Rwanda prend la 3ᵉ place grâce à leurs cinq places dans le top-10 des étapes du Tour du Rwanda.

Le classement des nations cyclistes africaines 2025