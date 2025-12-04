Atteinte du syndrome RED-S tout au long de sa carrière, Veronica Ewers se retire du cyclisme pour privilégier sa santé.

Veronica Ewers doit mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnelle. Cette décision, prise d’un commun accord avec son équipe EF Education–Oatly, privilégie sa santé et son bien-être à long terme. L’Américaine de 31 ans a géré le syndrome RED-S, un syndrome de déficit énergétique, tout au long de sa carrière. Après une longue pause durant la saison 2024 pour se rétablir, elle a repris la compétition sous la supervision étroite de l’équipe médicale et nutritionnelle. Ensemble, ils ont géré son programme d’entraînement et de compétitions, tout en surveillant ses symptômes afin de favoriser sa guérison.

Victorieuse à deux reprises au cours de sa carrière, elle a fait preuve d’une grande assiduité durant sa convalescence et a travaillé dur pour retrouver la santé. Avant le stage de pré-saison 2026 de l’équipe, des analyses sanguines effectuées par sa nutritionniste personnelle ont révélé des taux hormonaux toujours compatibles avec le syndrome RED-S. En conséquence, Veronica et l’équipe ont décidé d’un commun accord de mettre fin à son contrat. Cette décision a été prise pour lui permettre de s’éloigner du sport afin de se concentrer pleinement sur sa convalescence, tout en la libérant de toute pression contractuelle liée à son statut d’athlète professionnelle. L’équipe médicale, les thérapeutes et les diététiciens resteront à sa disposition pendant toute la durée de son absence des compétitions cyclistes.

Veronica Ewers :

« L’équipe m’a accordé du temps pour récupérer, mais malheureusement, cela n’a pas suffi à mon corps pour guérir complètement. Il est temps pour moi de me concentrer sur ma santé, car sinon je resterai bloquée dans un corps en convalescence, incapable de performer ni de guérir complètement. Si je veux un jour retrouver mon meilleur niveau, je dois prendre le temps de me rétablir entièrement et de concourir ensuite avec un corps en pleine forme. Je tiens à remercier l’équipe de m’avoir écoutée et d’avoir soutenu ma décision de prendre soin de ma santé. »

Esra Tromp, directrice générale d’EF Education–Oatly :

« La santé et le bien-être à long terme de nos cavaliers sont toujours notre priorité absolue, et c’est ce qui a guidé cette décision difficile. Veronica a fait preuve d’un courage et d’un dévouement immenses, et nous nous engageons à la soutenir dans sa démarche pour se rétablir. Nous espérons la revoir en pleine forme très bientôt. »