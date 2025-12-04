Après la disparition d’Arkéa-B&B Hotels, Bianchi reste en World Tour en devenant partenaire de l’équipe Bahrain Victorious.

Bianchi ouvre un nouveau chapitre prestigieux dans sa longue histoire avec le cyclisme professionnel, en signant un accord de sponsoring pluriannuel avec l’équipe Bahrain Victorious à partir de la saison 2026. Après la disparition de l’équipe Arkéa-B&B Hotels, Bianchi va donc rester en World Tour en équipant l’équipe Bahrain, qui vient de se séparer de Merida.

L’équipe Bahrain Victorious – dont l’effectif comprend des coureurs de renom tels que le grimpeur français Lenny Martinez, le talent italien Antonio Tiberi, le spécialiste des classiques Matej Mohorič et le prometteur Jakob Omrzel – aura accès à l’ensemble de la gamme Reparto Corse : Oltre, l’expression ultime de la performance aérodynamique ; Specialissima, le vélo polyvalent ultra-léger nouvelle génération ; Aquila, conçu pour dominer les contre-la-montre ; et Impulso, l’expression la plus pure de l’ADN de compétition Bianchi appliqué au gravel.

Alberto Cavaggioni, PDG de Bianchi :

« Nous sommes extrêmement fiers de devenir le nouveau partenaire de l’équipe Bahrain Victorious, avec laquelle nous partageons des valeurs telles que l’héritage, l’innovation et la soif de victoire. Bianchi a toujours été un acteur majeur de ce sport passionnant, et nous sommes prêts à écrire un nouveau chapitre de notre histoire avec toute l’énergie et la passion de notre équipe. Je tiens à remercier Salvatore Grimaldi, président de Bianchi, pour sa confiance et son investissement dans ce nouveau projet. »

Milan Eržen, directeur général de l’équipe Bahrain Victorious :

« Dès notre première rencontre avec Bianchi pour explorer les possibilités de collaboration, il est apparu clairement que nous partagions le même esprit et les mêmes objectifs. Nous avons perçu leur ambition de s’appuyer sur leur riche héritage tout en se projetant avec nous dans l’avenir, en travaillant sur les progrès, le développement et une vision moderne du futur du cyclisme de performance. Nous avons un grand respect pour l’histoire de Bianchi dans ce sport, et nous sommes convaincus qu’ensemble, nous innoverons, créerons de nouveaux moments emblématiques et construirons l’avenir sur la base de leur remarquable héritage. »