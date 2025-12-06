Tadej Pogačar, Kévin Vauquelin, Pauline Ferrand-Prévot,… Voici tous les coureurs récompensés lors de la cérémonie du Vélo d’Or 2025.

La 34ᵉ édition du Vélo d’Or avait lieu ce vendredi soir. Créée en 1992 par Vélo Magazine, cette cérémonie récompense les meilleurs cyclistes de la saison. Sans surprise, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a été couronné pour la deuxième année consécutive. Il faut dire que le champion du monde a presque tout raflé en 2025. Strade Bianche, Tour des Flandres, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Tour de France, championnats du monde, championnats d’Europe et enfin Tour de Lombardie, le Slovène a réalisé une saison XXL. Il est monté sur le podium des cinq Monuments.

Après 2021 et 2024, c’est la troisième fois de sa carrière qu’il est sacré Vélo d’Or. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) complètent le podium. Tadej Pogačar remporte également le trophée Eddy Merckx de meilleur coureur de classiques de l’année. Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) est lauréat du trophée Bernard Hinault, du meilleur coureur français. Le Français Alexandre Léauté a lui été récompensé par le prix du Vélo d’Or Paracyclisme pour la deuxième année consécutive. Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) a reçu le prix Gino Mäder, récompense rendant hommage au coureur suisse et décernée aux coureurs impliqués sur les questions environnementales.

Le classement du Vélo d’Or 2025

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Mathieu van der Poel

Pauline Ferrand-Prévot sacrée chez les femmes

Pour son grand retour sur route, Pauline Ferrand-Prévot a brillé sous les couleurs de la Visma | Lease a Bike. Après avoir remporté Paris-Roubaix, la Rémoise s’est offert le Tour de France Femmes dès sa première participation. À 33 ans, PFP est sacrée Vélo d’Or mais remporte aussi le Trophée Jeannie Longo de meilleure Française. 2ᵉ de la Grande Boucle, Demi Vollering (FDJ-Suez) prend également la 2ᵉ place du Vélo d’Or. Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) est sacrée meilleure coureuse de classiques de l’année avec le trophée Eddy Merckx femmes.

Les récompensés du Vélo d’Or 2025

Voici la liste de tous les lauréats du Vélo d’Or 2025 ! #velodor pic.twitter.com/XHnStGvXf7 — L’Équipe (@lequipe) December 5, 2025