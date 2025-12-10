Le projet de fusion devient réalité : l’UCI a attribué la licence World Tour à l’équipe Lotto-Intermarché pour la saison 2026.

L’UCI vient de l’annoncer : la formation Lotto-Intermarché obtient sa licence World Tour pour 2026. La Loterie Nationale et Intermarché unissent leurs forces pour au moins trois ans, rendant ainsi réalité la fusion entre deux équipes. La demande de licence pour réintégrer la WorldTour en 2026 avait déjà été introduite à la mi-octobre, et avec le feu vert de l’UCI, la fusion entre Lotto Cycling Team et Intermarché-Wanty, deux équipes profondément enracinées dans le cyclisme belge, est formellement confirmée. Lotto-Intermarché est désormais un fait et fera partie la saison prochaine de l’UCI WorldTour sous la structure existante de Captains of Cycling. La Loterie Nationale et Intermarché s’engagent comme sponsors titre de l’équipe pour au moins trois ans.

Jannie Haek, PDG Loterie Nationale :

« La Loterie Nationale est un pilier du peloton depuis plus de 40 ans. Le fait que nous fassions aujourd’hui notre retour en WorldTour, avec Intermarché à nos côtés, me rend extrêmement fier. Nous avons tous deux une histoire profondément enracinée, et le soutien au développement des jeunes talents est une priorité. Dans ce partenariat, nous écrivons une nouvelle histoire de croissance commune et de création d’opportunités. C’est pourquoi je crois fermement en ce nouveau projet. »

Thierry Cotillard, Président Groupement Les Mousquetaires:

« Nous sommes fiers de la signature de ce partenariat qui marque une nouvelle page de notre histoire avec le cyclisme. Ce sport, c’est avant tout une histoire de solidarité et de collectif. Mais c’est aussi de la proximité entre nos coureurs, les fans, et nos clients partout sur les routes du circuit World-Tour, et notamment en France, Belgique, Portugal et en Pologne où nous sommes présents. Je souhaite tout le meilleur à cette nouvelle équipe Lotto-Intermarché avec, à la clé, de nombreux podiums.«

Wanty soutient l’équipe de développement

Le Groupe Wanty, ancien sponsor titre d’Intermarché-Wanty, reste présent et confirme un engagement de six ans. De plus, le groupe de construction deviendra également, pour les trois prochaines saisons, le second sponsor titre de l’équipe de développement: Lotto-Groupe Wanty.

Benoît Soenen, Administrateur délégué Groupe Wanty:

« Le sponsoring sportif fait partie de l’ADN du Groupe Wanty. Depuis nos débuts modestes en 2013, alors sous le nom Wanty-Groupe Gobert, jusqu’à notre entrée en WorldTour en 2021, nous avons vécu une aventure exceptionnelle. Aujourd’hui, notre équipe prend une nouvelle direction. Pour Groupe Wanty, cela signifie que nous nous retirons en tant que sponsor titre, mais nous restons engagés. Au cours des six prochaines années, nous continuerons à soutenir la nouvelle équipe, resterons visibles sur l’équipement, et deviendrons pour trois ans le sponsor titre de la prestigieuse équipe de

Nouvelle équipe de management aux commandes

Avec la fusion, une équipe de management renforcée prend également ses fonctions. Avec Jean-François Bourlart comme PDG, Kurt Van de Wouwer comme directeur sportif et Aike Visbeek comme performance manager, Lotto-Intermarché bénéficie d’une base fondée sur de nombreuses années d’expérience. Le trio définira ensemble les orientations sportives et organisationnelles.

Jean-François Bourlart, Directeur général Lotto-Intermarché :

« Aujourd’ hui, grâce à l’union de deux équipes belges historiques, un nouveau chapitre commence dans le cyclisme international. Ces derniers mois, nous avons travaillé dur en coulisses pour construire un projet solide, basé sur les fondations de Lotto Cycling Team et Intermarché-Wanty. Nous sommes heureux que l’UCI nous accorde sa confiance pour les trois prochaines années afin de mener ce projet à bien. La reconnaissance du statut UCI ProTeam pour l’équipe féminine nous réjouit également. Les préparatifs pour la nouvelle saison battent leur plein, avec en ce moment le premier stage collectif en Espagne. Je ressens déjà un fort enthousiasme au sein de toute l’équipe. »

Lotto-Intermarché Ladies

Le nouveau Lotto-Intermarché se positionne comme un projet de croissance avec une base solide en WorldTour, soutenu par ce qui est largement reconnu comme l’une des meilleures structures de formation du peloton. L’équipe féminine poursuivra également son développement. Les Lotto-Intermarché Ladies passeront au niveau pro-continental en 2026, garantissant leur participation aux plus grandes courses WorldTour.