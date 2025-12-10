Avec l’arrivée de Remco Evenepoel : quels Grands Tours au programme des leaders de la Red Bull Bora-Hansgrohe en 2026 ?

Lors de la présentation de l’équipe 2026 ce mercredi, la formation Red Bull Bora-Hansgrohe en a profité pour annoncer la prolongation de contrat de trois coureurs. Florian Lipowitz, Giulio Pellizzari et Lorenzo Finn ont tous prolongé leur contrat par anticipation, réaffirmant ainsi leur engagement à long terme envers l’équipe. Ces trois coureurs ont le point commun d’avoir été découverts chez Red Bull Bora-Hansgrohe, mais aussi formés au sein de l’équipe.

Ralph Denk, PDG de Red Bull Bora-Hansgrohe :

« Le développement des talents est inscrit dans l’ADN de cette équipe. Florian et Giulio n’avaient même pas 20 ans lorsque nous les avons découverts, et aujourd’hui, ce sont des coureurs capables de faire la différence sur n’importe quel Grand Tour. Lorenzo était encore plus jeune et a déjà remporté deux titres mondiaux avec nous. Avec nos leaders confirmés et l’immense vivier de talents répartis dans nos trois équipes, ce trio représente notre avenir, notre vision et la voie que nous nous sommes engagés à suivre. »

Des ambitions sur les trois Grands Tours

L’équipe Red Bull Bora-Hasgrohe aborde la nouvelle saison avec une ambition claire : le podium est l’objectif sur chaque Grand Tour.

Giro d’Italia

La campagne des Grands Tours 2026 débutera au Giro d’Italia, où Giulio Pellizzari et Jai Hindley se partageront le leadership. Le duo aborde la course avec un mélange d’audace juvénile et de confiance acquise, avec l’ambition de surfer sur la dynamique de la Vuelta de l’année dernière avant le départ en Bulgarie. Hindley connaît la joie de remporter des étapes du Giro, tandis que Pellizzari a frôlé la victoire d’étape à plusieurs reprises sur son Grand Tour national ces deux dernières années. Il entend désormais transformer cette riche expérience en résultats concrets sur le Giro.

Tour de France

En juillet, tous les regards seront tournés vers deux coureurs qui partagent de nombreuses similitudes, mais se trouvent à des étapes très différentes de leur carrière : Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Tous deux sont passés du cyclisme à d’autres sports, tous deux sont nés en 2000, tous deux ont remporté le maillot blanc et tous deux ont déjà terminé troisièmes du Tour de France. Pour l’équipe allemande, ces deux leaders peuvent ouvrir des perspectives tactiques inédites sur le Tour.

Le parcours commun de Remco Evenepoel et Florian Lipowitz vers Barcelone débutera dès la fin janvier à Majorque. Ils y peaufineront leur performance en contre-la-montre par équipes lors du Trophée Ses Salines. Les deux coureurs s’aligneront également ensemble au départ du Tour de Catalogne. Parmi les autres temps forts du printemps, citons les Ardennes pour Remco Evenepoel et le Tour de Romandie pour Florian Lipowitz.

Vuelta a España

La Vuelta a España sera le point culminant émotionnel de la saison. Primož Roglič vise un cinquième titre, une ambition profondément ancrée dans son lien historique avec cette course. Le contre-la-montre inaugural à Monaco déroulera le tapis rouge pour le champion, transformant le départ en une course à domicile et lui offrant potentiellement un avantage décisif pour les trois semaines à venir. En préparation, son programme printanier devrait inclure Tirreno-Adriatico, le Tour du Pays Basque et le Tour de Romandie.