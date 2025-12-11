Pour leur neuvième année de collaboration, Santini vient de dévoiler le nouveau maillot de la formation Lidl-Trek.

Santini a dévoilé le nouveau maillot de la formation Lidl-Trek pour 2026. Alliant des tissus haut de gamme à des couleurs dynamiques, ce nouveau modèle allie style et performance. La tenue reprend le design des dernières saisons avec quelques changements. Pour sa neuvième année d’existence, le partenariat entre Santini et Lidl-Trek continue de se développer. L’entreprise italienne, qui conçoit des vêtements de cyclisme depuis plus de soixante ans, fournit à l’équipe des tenues performantes pour toutes les saisons et toutes les conditions climatiques.

Le design intègre deux nouveaux sponsors importants pour l’équipe : le partenariat avec ServiceNow, leader en intelligence artificielle, tandis que Gatorade s’engage à hydrater l’équipe grâce à des solutions scientifiquement validées. Leurs logos sont mis en avant sur l’ensemble de la tenue. La tenue de course 2026 sera également disponible au grand public en version réplique, ainsi qu’une large gamme d’articles inspirés des couleurs de l’équipe. La collection Lidl-Trek 2026 sera disponible à l’achat à partir du 18 décembre 2025.